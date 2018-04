Perfeição libertadora

Apesar de ter se tornado proverbial afirmar que nossa humanidade é imperfeita, o que legitimaria que cada um de nós fizesse tudo de forma medíocre, a única forma de libertar-se de repetir constantemente a execução de um ato é executá-lo de forma perfeita. A perfeição é desejável e também conquistável, pois nossas almas só conseguem ir além da obrigação de executar diversos atos e rotinas a partir do momento em que conseguem executá-los com perfeição. Como se atinge essa perfeição? Em primeiro lugar, com prática e experiência, mas não apenas: é necessário executar o ato pela necessidade e não pela vontade de obter recompensas por isso. Fazer o necessário e nada além é a atitude mais libertadora à disposição de nossa humanidade.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Compartilhe o que de melhor houver em sua alma, essa atitude colocará distância das pessoas que seria melhor perder para sempre e ao mesmo tempo aproximará, por sintonia, aquelas das quais sua alma deveria ser amiga.

TOURO 21-4 a 20-5

Evitar os assuntos perante os quais sua alma se sente vulnerável seria demonstrar certa covardia,

a qual ficaria evidente aos olhos de outras pessoas. Saiba que a vulnerabilidade é uma proteção muito eficiente.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Agir de forma espontânea vai facilitar que as pessoas próximas façam o mesmo. A espontaneidade é a melhor forma de reconhecer o que há no fundo da alma das pessoas e que, em geral, é melhor do que a desconfiança suspeita.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O melhor serviço que alguém pode prestar ao mundo, sem nem sequer desejar fazer algo tão digno,

é irradiar amor do fundo do coração, em primeiro lugar às pessoas conhecidas e próximas e depois a todas as outras.

LEÃO 22-7 a 22-8

Ofereça apoio para que as necessárias transformações se operem dentro da margem mais concreta de segurança e bem-estar, porém, leve em conta que em determinado momento haverá perturbação. Transformação não é fácil.

VIRGEM 23-8 a 22-9

As regras da civilização devem servir às pessoas e não o contrário. Quando chega o tempo em que as pessoas servem às regras e são limitadas por essas é quando se deve desobedecê-las e inventar outras mais modernas.

LIBRA 23-9 a 22-10

Deixar para depois o que deveria ser feito agora seria arrumar encrenca. Por que alguém faria algo assim? Certamente em nome da preguiça, um vício que todas as pessoas deveriam esforçar-se para erradicar definitivamente.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Decida livremente o caminho que seguirá, mas não pretenda que as pessoas próximas acolham sua decisão ou que a achem certa. Cada pessoa é livre para decidir e tudo deve ser conversado para chegar a um consenso.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Abrir a mente e coração significará também compartilhar alguns segredos. Tenha cuidado com isso porque nem sempre as pessoas, nem sequer as que dizem amar sua alma, compreenderão a verdadeira natureza dos segredos.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Nada há que precise de aprovação, você deve fazer o que seus desejos comandarem pela necessidade de continuar evoluindo entre o céu e a Terra. Buscar a aprovação alheia é complicar-se desnecessariamente.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Coração e mente se tornaram opostos por uma manobra artificial dos retorcidos raciocínios de nossa humanidade. Nada há que abone essa suposta contradição entre a lógica e a matemática do coração. Saia dessa!

PEIXES 20-2 a 20-3

Aceitar as consequências dos erros cometidos é um bom primeiro passo para consertá-los e, assim, nunca mais ver seu caminho contaminado com problemas que se repetem incessantemente. Tome essa atitude corajosa.