Perder a cabeça é hoje em dia uma frase de sentido figurado, mas que durante séculos foi literal. Na França se inventou o instrumento que industrializou o processo, a guilhotina. Perder a cabeça agora é não ter a capacidade de entrar em razão, perder de vista o bom-senso, situações que sempre estão associadas à violência súbita. Quantos humanos poderiam afirmar que nunca perderam a cabeça? Todos já experimentamos o momento de fúria que não deseja se conter, mas que busca se expandir e saciar sua sede de sangue. Os motivos que conduzem a essa situação são torpes para quem testemunha o acontecimento, mas para quem se envolve nele a experiência tem um quê de mística, é uma força maior encarnando em seu ser e que o domina, por isso o sentido figurado de perder a cabeça.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Neste momento, os constrangimentos são enormes e não poderiam ser superados com atitudes simplistas. Correndo o risco de levar desaforo para casa, pense você um pouco mais sobre a maneira de superar a condição.

TOURO 21-4 a 20-5

Reagir nunca será o mesmo que responder. A reação é imediata e impensada enquanto a resposta é elaborada e, por isso, mais sensata e sábia. As respostas são humanas, as reações não mereceriam ser postas nesse nível.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O que for impossível de solucionar não merece raiva ou descontentamento, mas sabedoria. Somente a sabedoria compreende a ação do tempo, sua influência e inevitabilidade. Só a sabedoria transmuta a raiva em paciência.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Há momentos em que a alma reconhece ser necessário deixar o rio seguir seu curso. Porém, tomada pelo nervosismo se vê tentada a enfiar os pés pelas mãos. Cair nessa tentação

não é estritamente necessário.

LEÃO 22-7 a 22-8

As oportunidades surgem e desaparecem rapidamente. Porém, não é necessário aproveitar todas, na maior parte do tempo é melhor atender aos assuntos da rotina sem importar-se com o grande caminho desenhado pela ambição.

VIRGEM 23-8 a 22-9

As discussões tendem a degringolar com muita facilidade no momento atual e, por isso, seria sábio evitá-las, ou pelo menos se envolver nesse tipo de experiência somente depois de

ter esgotado outros recursos.

LIBRA 23-9 a 22-10

O radicalismo não é sua praia, o que não significa que sua alma esteja livre desse tipo de situação. Agora, por exemplo, é um momento em que a paciência chegou ao limite e algo mais decisivo precisa ser posto em marcha.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Testemunhar o descontrole é reconhecer que a beleza se perdeu sob o peso das atitudes bestiais. Quando sua alma for tentada a se descontrolar tente atualizar essa lembrança do desaparecimento da beleza.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Há momentos em que parece justo reagir com força total, porém, na prática isso não apenas nada solucionaria como também afetaria negativamente a sua saúde. Ser humano significa ter capacidade de contenção.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Celebrar é algo necessário, já que a maior parte do tempo a alma humana vive soterrada por obrigações nas quais não vê graça nenhuma. Todo dia deve haver um pouco de celebração em nome do divino equilíbrio.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Há momentos em que uma sensação estranha invade a alma, uma inefável certeza de que as pessoas mais próximas conspiram para que tudo corra mal; uma dificuldade de compartilhar com elas os bons momentos.

PEIXES 20-2 a 20-3

Domine seus pensamentos, não se deixe carregar pela voragem frenética de ideias que só alimentariam a necessidade de tomar certos tipos de atitude que, na prática, produziriam problemas ainda maiores que os atuais.