Dois Ursos de Prata no Festival de Berlim dão a medida do prestígio do diretor Joshua Marston. Norte-americano, independente, ele chamou a atenção com Maria Cheia de Graça, que candidatou a atriz Catalina Sandino Moreno para o Oscar. Depois veio The Forgiveness of Blood (Perdão de Sangue), que ganhou o prêmio de roteiro na Berlinale, em fevereiro. Dois filmes, dois prêmios importantes - e ambos falados em língua estrangeira. Maria fala das 'mulas', mulheres usadas pelo tráfico, na Colômbia, e que transportam drogas no próprio corpo. Perdão trata do Kanun, o código de sangue vigente na Albânia (e que, transposto para o Nordeste, inspirou Abril Despedaçado, de Walter Salles).

Perdão de Sangue não é exatamente um grande filme, mas, na Berlinale, foi bem aplaudido nas sessões oficial e de imprensa e os atores - albaneses - foram muito elogiados. Marston contou que, depois de Maria Cheia de Graça, tentou desenvolver alguns projetos nos EUA. "Escrevi um roteiro sobre motoristas de caminhão no Iraque que interessou aos estúdios. Já estava quase em pré-produção quando a crise financeira abortou o projeto. Foi quando descobri o Kanun e surgiu a possibilidade de fazer o filme na Albânia, com elenco albanês. Um filme desses não poderia ser feito com atores de Hollywood."

Marston, na época da entrevista, não havia assistido a Abril Despedaçado. Prometeu fazê-lo. "Conheço a literatura de Ismail Kadaré, mas o tema não me foi sugerido por nenhum livro, mas por notícias de jornais. Na imprensa de língua inglesa, as raras notícias sobre a Albânia são quase sempre do Kanun. Comecei a me interessar pelo assunto. Quem sabe não havia ali algo interessante para desenvolver. Fizemos nossas pesquisas, o roteirista Andamion Murataj e eu, e chegamos à conclusão de que poderíamos filmar com pouco dinheiro."

O mais incrível nessa história é que o Kanun, o código de sangue que exige que as mortes violentas sejam vingadas, data do século 15. Cerca de 600 anos depois, o código ainda permanece, e fazendo vítimas em pleno século 21. "Foi o que nos pareceu mais atraente nessa história toda. O garoto da trama tem internet, telefone celular, todas as conquistas da tecnologia atual, mas permanece preso dentro de casa por um código ancestral. E esse absurdo está baseado num conceito de honra que precisa ser respeitado, pois é parte da tradição local." Justamente o conceito de honra também estava no centro do filme iraniano Uma Separação, de Asghar Farhadi, que venceu o Urso de Ouro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marston ficou cerca de um mês na Albânia, entrevistando pessoas e ouvindo histórias de vingança. "Isso nos permitiu fazer um roteiro ancorado na realidade. Tínhamos muita informação, muitas histórias e, infelizmente, tivemos de optar. Poderíamos ter feito uma série. É duro dizer, mas não terminaríamos nunca. Sempre teríamos novas histórias." Marston diz que, apesar das diferenças entre Maria Cheia de Graça e Perdão de Sangue, em ambos os filmes o que lhe interessava não eram os traficantes nem os antecedentes da crise familiar. Eram a garota (Maria) lá e o jovem, aqui. "Na adversidade, ambos tentam viver vidas comuns, cotidianas. O bacana dessas histórias é que estão sempre se repetindo. Existe até um lado de clichê. Você já viu isso, ou sabe disso. Como renovar o interesse? Acho que passa pelos atores. Catalina, Tristan Halilaj (o garoto) e Sindi Lacej (sua irmã). Sem eles, não teria nada." O curioso é que Perdão pleiteou a indicação da Albânia para concorrer ao Oscar. Ela foi derrubada pela Anistia Internacional, que sustentou que o filme, embora produzido com capitais da Albânia e falado em albanês, tem um diretor dos EUA.