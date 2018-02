Perda da Globo infla em 320% ibope da Cultura Não é só o SBT que vem levando vantagem com o fim da programação infantil na Globo. Na quarta-feira, terceiro dia do Encontro com Fátima, a Cultura, que faz claramente uma opção pelo público infantil no horário, já via sua audiência triplicar na faixa das 10h30 às 12 h. Comparando o horário daquele dia com o mesmo período das duas quartas-feiras anteriores, o público de 4 a 11 anos provocou um aumento de 2,2 pontos de audiência à emissora, indo de 1 ponto para 3,2 na média. Isso alavancou também o saldo do dia, que saltou de 1,4 ponto (no dia 20) para 1,6 ponto na quarta passada. Os dados são da Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a 60 mil domicílios com TV.