Percussionista da Guiné se apresenta no Sesc Consolação

O Instituto África Viva e as bailarinas Fanta e Fadima Konatê apresentam-se nesta quarta-feira, 13, às 20 horas, ao lado do percussionista Petit Mamady Keita, da República da Guiné, no Hall de Convivência do Sesc Consolação. O show integra o Festival Internacional Mundo Percussivo, que reúne músicos e instrumentos de várias partes do mundo, sob curadoria de Ari Colares. A apresentação de dança e percussão da República da Guiné passeia pela trilha sonora das diversas fases da vida de um indivíduo da etnia malinkê - herdeiros do império Mandinga, uma tribo daquele país. A entrada é gratuita. Instituto África Viva e as bailarinas Fanta e Fadima Konatê. Hall de Convivência do Sesc Consolação. Rua Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000. Quarta-feira, às 20 horas