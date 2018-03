Percussionista da Banda Eva morre após infecção intestinal

Morreu nesta terça-feira em Salvador o músico baiano Fabrício Scaldaferry dos Santos, que era percussionista da Banda Eva. Segundo informações do jornal A Tarde, o percussionista de 29 anos, conhecido como Fafá, teve uma infecção generalizada após ser internado no Hospital da Bahia com infecção intestinal. Pessoas próximas ao músico relataram que ele havia comido ostras comprada de um vendedor ambulante na praia de Piatã na Segunda-feira. Ele estava acompanhado do trompetista Alcione Rocha, também integrante da banda baiana, e chegou a ser internado levado ao hospital de madrugada e recebeu alta após ser medicado. Integrante da banda Eva há dois anos, o músico já havia tocado com outros ícones da música baiana, como Armandinho e Daniela Mercury.