Pequenos grandes mestres

Escolha entre os dois únicos pratos: teishoku ou teishoku de novo, mas com sashimi (R$ 28; R$ 38, no sábado). Sirva-se de missoshiro em uma panela. Elogie a fofa dona Noriko Kurimoto, mãe do chef Kenji, que possivelmente vai visitar sua mesa. R. Walter Fontana, 1, Jd. Aeroporto, 5031-7066. 11h30/15h (fecha dom.).

Ao subir as escadas do Top Center, o Pub Kei pode passar despercebido. É discreto e em nada lembra o moderninho salão do Miyabi, na loja 80. De dia, o esquema é quase de fast-food - o katsu curry, crocante empanado de porco com molho de curry (R$ 32) é bem-procurado. Av. Paulista, 854, loja 69, Bela Vista, 3145-1741. 11h30/14h30 e 18h30/21h. Cc.: D, M e V.

Era uma vez um sushiman nissei no Sea House. E uma garçonete ocidental no Suntory. Foi em um encontro de restaurantes japoneses em Angra que se conheceram. E logo se casaram. Em 2001, Armando e Enilva fundaram o Shigue, de comida tradicional. Os nomes dos filhos, Lucca e Gabriel, batizam itens do menu. "Japoneses pensam que são nomes de peixe", ri Armando.

2. Um hambúrguer à moda japonesa, com carne suína e bovina, integra o menu. É o favorito de Shin Koike, do Aizomê.