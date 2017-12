Pequenos cientistas por um dia

Durante o mês de julho, o museu interativo Catavento vai apresentar oficinas que devem introduzir os visitantes ao mundo da robótica, contar sobre os princípios da física e fazer experimentos com um dos estados da matéria, o gasoso. A história fica por conta da exibição do filme "Dinos Alive!", obra em 3D que conta toda a passagem dos dinossauros na Terra.

O fundo do mar também vai ser abordado. Por meio de jogos e interação, as crianças vão aprender mais sobre o oceano e seus habitantes. A vida e o comportamento dos temidos tubarões também será explicada por meio de vídeos e monitoria. Para fechar, mini-shows de mágicas vão mostrar um pouco sobre a ilusão para as crianças.

No Catavento, o visitante pode tocar um meteorito de verdade, conhecer mais sobre o corpo humano e viajar em 4 seções: Universo, Vida, Engenho e Sociedade.

Ciência na zona sul. O Sesc Interlagos também criou uma programação em julho para os pequenos. A ideia é transformar as crianças em cientistas por um dia.

Na programação "Cientista Instantâneo", a garotada terá a oportunidade de tirar o DNA de um morango e congelar água em apenas um segundo. Tudo para mostrar que a curiosidade e a vontade de aprender deve estar sempre presente na vida desde pequeno.

Uma experiência chamada "Caixa do Tempo" incentiva o visitante a aprender mais sobre os ciclos naturais das árvores, folhas e sementes utilizando apenas o tato. Com este sentido, é possível reconhecer as fases da vida das árvores do Sesc Interlagos.

Os experimentos ajudam para que a curiosidade, tão presente na vida das crianças, possa se transformar em conhecimento. Literalmente, trata-se de aprender brincando.

Informações:

Catavento Cultural

Praça Cívica Ulisses Guimarães, s/n, Parque Dom Pedro II - Centro

Contato: (11) 3315-0051

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 17h.

(Aos sábados, o ingresso é gratuito para todos os visitantes).

2ª MOSTRA VER CIÊNCIA 3D - Filme "Dinos Alive!"

De 01 a 31 de julho (terça a domingo)

Horários: 10h, 12h, 14h e 16h

Duração: 40 min.

Oficina "Roteiro dos gases" Local: Auditório

De 01 a 31 de julho (terça a domingo)

Horários: de 01 a 04/jul – 12h30 e 16h30 e de 05 a 31/jul – 10h30, 12h30, 14h30 e 16h30

Duração: 40 min.

Local: Laboratório de Química

Oficina de Robótica Senhas na bilheteria

De 05 a 31 de julho (terça a domingo)

Horário: 13h e 15h

Duração: 1h30

Local: Sala “Se liga no Lego”

Oficina "Conhecendo o fundo do Mar" Senhas na bilheteria

Datas: Junho: 24 (terça), 25 (quarta) e 27 (sexta) - Julho: 02 (quarta) e 03 (quinta)

Horários: 11h30 e 15h30

Duração: 60 min.

Local: Claustro

Mergulho no Mundo dos Tubarões

De 08 a 20 de julho (terça a domingo)

Horários: 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

Duração: 40 min.

Oficina do Jovem Cientista Local: Seção Vida – Cine Darwin

De 15 a 20 de julho (terça a domingo)

Horários: 13h, 14h e 15h

Duração: 60 min.

Local: Claustro

Mini Shows de Mágica

Nos dias 2, 3, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de julho

Sesc Interlagos

Avenida Manuel Alves Soares, 1100 - Parque Colonial

Contato: (11) 5662-9500

Funcionamento: de quarta a domingo, das 9h às 17h.

(Crianças matriculadas não pagam)

"Cientista Instantâneo"

De 25 e 27 de junho e 02 e 03 de julho

Horários: 09h

Duração: 3 horas

"Caixa do Tempo"

De 25 e 27 de junho e 02 e 03 de julho

Horários: 12h

Duração: 2 horas