Para você superar os desgostos serão propícias pequenas manobras. Nada que faça as adversidades se desintegrarem definitivamente, pois isso não seria possível ainda, estamos no momento bíblico em que o mundo foi entregue ao severo açoite do destino. Isso pareceria injusto, mas temos de levar em conta que todos temos parte na disseminação da miséria que prevalece hoje em dia. Se por acaso há quem não tenha parte, está aqui por puro sacrifício, por uma bondade e compaixão que nos são insuportavelmente incompreensíveis, dada nossa racionalidade que pretende reduzir tudo a um jogo linear de causas e efeitos. As águas por onde você deve navegar não são mansas, mas se você for intransigente na retidão, essas serão superadas.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Ainda que tenha cometido erros colossais e que o sentimento de culpa corroa suas entranhas, dê um passo além e perdoe sua alma para libertar-se dessa condição que não ajuda nem um pouco a resolver os assuntos.

TOURO 21-4 a 20-5

A falta de honestidade é uma norma nos relacionamentos sociais da atualidade. Porém, assim andam as coisas! Não há nada mais perigoso entre o céu e a terra do que uma pessoa honesta e inflexível na retidão.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

No meio de todo conflito ou disputa sempre surge uma luz na alma que sugere o caminho da harmonia. Porém, raras são as pessoas que permitem essa luz prevalecer, a maioria delas prefere apaixonar-se pela disputa.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Controlar tudo é impossível, inclusive porque essa pretensão é alimentada pelo medo e não pela vontade de fazer tudo andar da melhor forma possível. Abandone essa pretensão controladora e seu humor melhorará sensivelmente.

LEÃO 22-7 a 22-8

As distrações confundem a mente justo no momento em que algumas escolhas difíceis precisam ser feitas. Por isso, melhor aguardar o retorno do esclarecimento antes de tomar essas decisões. Descanse, por enquanto.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A rejeição pode acontecer ainda que suas ideias sejam perfeitas ou que seus sentimentos sejam vibrantes. A rejeição pode acontecer simplesmente porque nada garante que as pessoas estejam receptivas.

LIBRA 23-9 a 22-10

Siga pela línea demarcada pelos compromissos, mas esteja de prontidão para mudar tudo no momento em que algo mais interessante acontecer. Porém, que isso seja verdadeiramente interessante e não uma distração qualquer.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Quaisquer vestígios de desonestidade ou falta de sinceridade provocarão complicações num momento como o atual. Certamente, a sinceridade e honestidade são virtudes de difícil prática, mas só elas resolverão.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Chegou a hora de fazer o necessário independentemente dos resultados. Por isso, suspenda por enquanto as fortes expectativas em relação aos resultados de seus atos e apenas faça o necessário porque assim são as coisas.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A abundância imaginada só não acontece com todo mundo porque há uma negação constante e consensual no mundo. Nossa humanidade perdeu o fio da meada dessa vida mais abundante que aninha no coração.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

É tão urgente sentir prazer e viver a ardência do coração que sua alma corre o risco de inventar situações ilusórias. Conhecendo a verdade não haverá nada errado nisso. Porém, iludindo-se a coisa tomará outro rumo.

PEIXES 20-2 a 20-3

Preserve a visão positiva e otimista sem no entanto confundir isso com as ilusões. É evidente que as coisas se tornaram muito mais complicadas do que o imaginado, mas isso não significa necessariamente a derrota.