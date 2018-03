Pequena sereia da Dinamarca deixa seu lar pela primeira vez

A pequena estátua de bronze, inaugurada em 1913, é uma importante atração turística em Copenhague, mas sua vida nem sempre foi fácil.

Ela já foi decapitada duas vezes, seus braços cortados para fora, foi derrubada pelo vento em 2003 e foi vestida com um véu muçulmano dois anos atrás em um protesto -- mas ela nunca deixou sua terra natal.

Nesta semana, ela foi tirada do porto, encaixotada, e enviada para Xangai onde será a convidada especial do Pavilhão Dinamarquês no Expo 2010, realizado até o dia 31 de outubro. Detalhes de sua viagem não foram divulgados por motivos de segurança.

O prefeito da cidade de Copenhague, Frank Jensen, disse em comunicado que o empréstimo da Pequena Sereia era parte de um intercâmbio cultural entre Dinamarca e China apesar de o plano ter criado um forte debate na Dinamarca quando anunciado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estou convencido de que ela será uma excelente embaixadora da Dinamarca, principalmente porque os chineses já gostam de Hans Christian Anderson e seus contos de fadas", disse ele em comunicado.

Sua partida de Copenhague não deixará o porto vazio. O artista chinês Ai Weiwei criou uma instalação de vídeo em seu lugar.

"A Pequena Sereia", do autor dinamarquês Anderson, publicado em 1837, é uma triste história sobre uma sereia que se apaixona por um príncipe e desiste de sua vida no mar e troca seu rabo para ter pernas.

Mas o príncipe se casa com outra pessoa e ela é deixada de coração partido, se jogando ao mar e se dissolvendo.

O conto foi adaptado diversas vezes para teatros e para um filme da Disney.

A estátua da Pequena Sereia tem 165 centímetros de altura e senta em um bloco de granito, criado por Edvard Eriksen em 1913.