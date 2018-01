'Pequena Miss Sunshine' será Helen Keller na Broadway

O produtor David Richenthal anunciou na quarta-feira que as pré-estreias da produção da peça "The Miracle Worker", de William Gibson, começarão em 12 de fevereiro de 2010 no teatro Circle in the Square, com a estreia marcada para 3 de março.

Alison Pill, que esteve no filme "Milk - A Voz da Igualdade" e em vários espetáculos da Broadway, representará a professora de Helen Keller, Annie Sullivan.

Ambientada no sul dos Estados Unidos na década de 1880, "The Miracle Worker" conta a história da vida real de Helen Keller, ganhadora da Medalha da Liberdade, que nasceu cega e surda, e da professora extraordinária que a ensinou a comunicar-se com o mundo, Annie Sullivan.

A peça foi encenada na Broadway pela primeira vez 50 anos atrás, com Anne Bancroft e Patty Duke nos papéis principais.

Abigail Breslin, 13 anos, estreou no cinema aos 5 anos de idade, quando apareceu em "Sinais", de M. Night Shyamalan. Ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo papel-título da comédia "Pequena Miss Sunshine".

Seus outros créditos incluem "Um Presente para Helen", "Sem Reservas", "Três Vezes Amor", "A Ilha da Imaginação", "Kit Kittredge: An American Girl", "Uma Prova de Amor" e "Zombieland", em cartaz no momento.