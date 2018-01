People's Choice divulga eleitos A cantora Katy Perry e o último filme da saga Harry Potter dominaram a 38.ª edição do People's Choice Awards, prêmio do mundo do espetáculo, concedido pelos fãs por meio de votação na internet. A intérprete de Fireworks foi a preferida em cinco categorias, entre elas artista feminina e canção do ano. O longa Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 ganhou quatro prêmios. O mais importante foi o de filme preferido do público em 2011. Também mereceram premiações os atores Johnny Depp e Emma Stone, com um par de prêmios cada um por suas atuações. Mais de 230 milhões de internautas participaram da votação. / EFE