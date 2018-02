People's Choice Awards anunciará os preferidos do público no cinema, TV e música

A cerimônia de entrega dos prêmios do People's Choice Awards, será realiza no fim da noite desta quarta-feira, 7, a partir da meia-noite (horário do Brasil), com transmissão ao vivo do canal por assinatura Warner Channel.

A premiação é conhecida pelo caráter extremamente popular, como o próprio nome já indica, por contar com a escolha do público para selecionar os preferidos através de uma votação online.

A 41ª cerimônia do prêmio, realizada em Los Angeles, conta com 58 categorias, apresentadas pela dupla Anna Faris e Allison Janney, ambas estrelas da comédia Mom. No cinema, a grande favorita da noite é Shailene Woodley, que estrelou os populares A Culpa é das Estrelas e Divergente. Na música, o destaque é Sam Smith, com o mesmo número de indicações de Shailene.

Veja, abaixo, a lista com os indicados:

Filme preferido

Anjos da Lei 2

Capitão América 2 – O Soldado Invernal

Guardiões da Galáxia

Malévola

X-Men – Dias de um Futuro Esquecido

Ator preferido

Brad Pitt

Channing Tatum

Hugh Jackman

Mark Wahlberg

Robert Downey Jr.

Atriz preferida

Angelina Jolie

Emma Stone

Jennifer Lawrence

Melissa McCarthy

Scarlett Johansson

Dupla preferida

Andrew Garfield & Emma Stone (O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro)

Chris Evans & Scarlett Johansson (Capitão América 2 – O Soldado Invernal)

Jonah Hill & Channing Tatum (Anjos da Lei 2)

Shailene Woodley & Ansel Elgort (A Culpa é das Estrelas)

Shailene Woodley & Theo James (Divergente)

Filme de ação preferido

O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro

Capitão América 2 – O Soldado Invernal

Divergente

Guardiões da Galáxia

X-Men – Dias de um Futuro Esquecido

Ator em filme de ação

Chris Evans

Denzel Washington

Hugh Jackman

Liam Neeson

Mark Wahlberg

Atriz em filme de ação

Angelina Jolie

Jennifer Lawrence

Scarlett Johansson

Shailene Woodley

Zoe Saldana

Comédia preferida

Anjos da Lei 2

Juntos e Misturados

Let's Be Cops

Vizinhos

Mulheres ao Ataque

Ator em filme de comédia

Adam Sandler

Channing Tatum

Jonah Hill

Seth Rogen

Zac Efron

Atriz em filme de comédia

Cameron Diaz

Charlize Theron

Drew Barrymore

Melissa McCarthy

Tina Fey

Drama preferido

A Culpa é das Estrelas

O Doador de Memórias

O Céu é de Verdade

Se Eu Ficar

Noé

Ator em filme de drama

Ben Affleck

Brad Pitt

George Clooney

Matt Damon

Robert Downey Jr.

Atriz em filme de drama

Chloë Grace Moretz

Emma Stone

Meryl Streep

Reese Witherspoon

Shailene Woodley

Filme preferido para a família

Alexandre e o Dia Terrivel, Horrível, Espantoso e Horroroso

Como Treinar o Seu Dragão 2

Uma Aventura LEGO

Malévola

Rio 2

Suspense preferido

Annabelle

Drácula – A História Nunca Contada

O Protetor

Garota Exemplar

Uma Noite de Crime: Anarquia

TV:

Série de TV favorita

The Big Bang Theory

Game of Thrones

NCIS

Once Upon a Time

The Walking Dead

Série de comédia favorita da TV aberta americana

2 Broke Girls

The Big Bang Theory

Modern Family

Mom

New Girl

Ator favorito de série de comédia

Ashton Kutcher

Chris Colfer

Jesse Tyler Ferguson

Jim Parsons

Ty Burrell

Atriz favorita de série de comédia

Amy Poehler

Kaley Cuoco-Sweeting

Melissa McCarthy

Sofia Vergara

Zooey Deschanel

Série dramática favorita da TV aberta americana

Chicago Fire

Downton Abbey

Grey's Anatomy

Revenge

Scandal

Ator favorito de série dramática

Dax Shepard

Jesse Williams

Justin Chambers

Patrick Dempsey

Taylor Kinney

Atriz favorita de série dramática

Alyssa Milano

Ellen Pompeo

Emily VanCamp

Hayden Panettiere

Kerry Washington

Série de comédia favorita da TV a cabo americana

Baby Daddy

Cougar Town

Faking It

Melissa & Joey

Young & Hungry

Série dramática favorita da TV a cabo americana

Bates Motel

Pretty Little Liars

Rizzoli & Isles

Sons of Anarchy

True Detective

Ator favorito de série da TV a cabo americana

Charlie Hunnam

Eric Dane

Matt Bomer

Sean Bean

William H. Macy

Ator favorito de série da TV a cabo americana

Angie Harmon

Ashley Benson

Courteney Cox

Kristen Bell

Lucy Hale

Série criminal preferida

Bones

Castle

Criminal Minds

The Mentalist

NCIS

Ator de série criminal preferida

David Boreanaz

Kevin Bacon

Nathan Fillion

Shemar Moore

Simon Baker

Atriz de série criminal preferida

Emily Deschanel

Lucy Liu

Mariska Hargitay

Robin Tunney

Stana Katic

Série de fantasia/sci-fi preferida da TV aberta americana

Beauty and the Beast

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

Once Upon a Time

Supernatural

The Vampire Diaries

Série de fantasia/sci-fi preferida da TV a cabo americana

American Horror Story

Doctor Who

Game of Thrones

Outlander

The Walking Dead

Ator favorito de série de fantasia/sci-fi

Ian Somerhalder

Jared Padalecki

Jensen Ackles

Misha Collins

Paul Wesley

Atriz favorita de série de fantasia/sci-fi

Ginnifer Goodwin

Jennifer Morrison

Jessica Lange

Kristin Kreuk

Nina Dobrev

Reality show de competição favorito

America's Got Talent

Dancing with the Stars

Hell's Kitchen

MasterChef

The Voice

Apresentador(es) preferido(s) de programa de variedades matutino

Ellen DeGeneres

Kelly Ripa e Michael Strahan

Queen Latifah

Rachael Ray

Steve Harvey

Apresentador preferido de programa de entrevistas noturno

Conan O'Brien

Craig Ferguson

David Letterman

Jimmy Fallon

Jimmy Kimmel

Dramédia favorita

Awkward

Orange Is the New Black

Shameless

Suits

White Collar

Ícone favorito da TV

Betty White

Katey Sagal

Mark Harmon

Tim Allen

Tom Selleck

Dupla favorita da TV

David Boreanaz e Emily Deschanel (Bones)

Ginnifer Goodwin e Josh Dallas (Once Upon a Time)

Jared Padalecki e Jensen Ackles (Supernatural)

Nathan Fillion e Stana Katic (Castle)

Nina Dobrev e Ian Somerhalder (The Vampire Diaries)

Personagem de série de quem mais sentimos falta

Dr. Cristina Yang, interpretada por Sandra Oh (Grey's Anatomy)

Dr. Lance Sweets, interpretado por John Francis Daley (Bones)

Hershel Greene, interpretado por Scott Wilson (The Walking Dead)

Leslie Shay, interpretada por Lauren German (Chicago Fire)

Neal Cassidy, interpretado por Michael Raymond-James (Once Upon a Time)

Ator favorito de série estreante

Ben McKenzie

David Tennant

Dylan McDermott

Laurence Fishburne

Scott Bakula

Atriz favorita de série estreante

Debra Messing

Jada Pinkett Smith

Octavia Spencer

Téa Leoni

Viola Davis

Série favorita de esquete de comédia

Drunk History

Inside Amy Schumer

Key & Peele

Kroll Show

Saturday Night Live

Série favorita de animação

American Dad

Bob's Burgers

Family Guy

The Simpsons

South Park

Nova série de comédia favorita

A to Z

Bad Judge

black-ish

Cristela

Jane the Virgin

Marry Me

The McCarthys

Mulaney

Selfie

Nova série dramática favorita

Constantine

The Flash

Forever

Gotham

Gracepoint

How to Get Away with Murder

Madam Secretary

The Mysteries of Laura

NCIS: New Orleans

Red Band Society

Scorpion

Stalker

MÚSICA:

Artista masculino favorito

Blake Shelton

Ed Sheeran

John Legend

Pharrell Williams

Sam Smith

Artista feminina favorita

Beyoncé

Iggy Azalea

Katy Perry

Sia

Taylor Swift

Grupo favorito

Coldplay

Imagine Dragons

Maroon 5

One Direction

OneRepublic

Artista revelação favorito

5 Seconds of Summer

Charli XCX

Fifth Harmony

Meghan Trainor

Sam Smith

Artista de country masculino favorito

Blake Shelton

Brad Paisley

Hunter Hayes

Luke Bryan

Tim McGraw

Artista de country feminina favorita

Carrie Underwood

Dolly Parton

Faith Hill

Lucy Hale

Miranda Lambert

Grupo de country favorito

The Band Perry

Florida Georgia Line

Lady Antebellum

Rascal Flatts

Zac Brown Band

Artista de pop favorito

Beyoncé

Jennifer Lopez

Jessie J

Sia

Taylor Swift

Artista de hip hop favorito

Drake

Iggy Azalea

Jay Z

Nicki Minaj

T.I.

Artista de R&B favorito

Chris Brown

Jennifer Hudson

John Legend

Pharrell Williams

Usher

Álbum favorito

G I R L - Pharrell Williams

Ghost Stories - Coldplay

In the Lonely Hour - Sam Smith

My Everything - Ariana Grande

X - Ed Sheeran

Canção favorita

All About That Bass - Meghan Trainor

Bang Bang (Feat. Nicki Minaj, Ariana Grande) - Jessie J

Maps - Maroon 5

Shake It Off - Taylor Swift

Stay With Me - Sam Smith