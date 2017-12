Penteados de japonesas acompanham altos e baixos da economia Os órgãos de previsões econômicas devem ficar atentos: as japonesas estão cortando seus cabelos curtos outra vez. Citando uma pesquisa conduzida pela empresa japonesa de cosméticos Kao Corp, o jornal econômico Nikkei informou que as mulheres tendem a deixar os cabelos longos quando a economia japonesa está indo bem. Quanto à performance econômica futura do Japão, o Nikkei notou que a tendência da moda favorece os cortes de cabelo mais curtos. A observação reflete a opinião de alguns analistas de que o mais longo ciclo de crescimento do Japão desde a 2a Guerra Mundial pode ter acabado e que a economia corre o risco de entrar em recessão. A Kao, segunda maior firma de cosméticos do Japão, faz pesquisas regulares com 1.000 mulheres em Tóquio e Osaka há 20 anos, disse o Nikkei. Até o início dos anos 1990, quando a bolha econômica japonesa estourou, 60 por cento das mulheres na casa dos 20 anos deixavam seus cabelos longos, disse o jornal. Durante a queda dos anos 1990, os cabelos curtos -- definidos como sendo aqueles cortados acima da clavícula -- passaram a dominar entre as japonesas. Desde 2002, porém, os cabelos longos voltaram a ter alguma popularidade -- justamente quando a economia começou a crescer, disse o Nikkei. O jornal também identificou um novo fator que pode afetar a precisão do comprimento dos cabelos como indicador econômico: a crescente popularidade do coque.