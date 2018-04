Pensando em Deus

Qualquer que seja nossa área de atuação no complexo jogo da civilização, se quisermos entender o que fazemos, por que o fazemos e qual o sentido de nossas experiências, em algum momento teremos de nos perguntar a respeito dessa grande Vida que nas religiões se dá o nome de Deus. Você pode rejeitar ou aceitar a ideia de Deus, mas de algum modo terá de se questionar sobre ela, pois o próprio questionamento se refere à necessidade de você inserir sua presença na maior perspectiva possível e, assim, ter uma compreensão melhor de tudo e, em última instância, isso deve contribuir para você se tornar mais experiente na sua área de atuação. Pequenas orações e meditações diárias costumam ser mais eficientes do que intensas e críticas experiências.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Há certos grupos de pessoas que, apesar de não declararem-se abertamente como racistas, na prática segregam aquelas outras que não se identificam com sua ideologia. Essa não é uma prática saudável nem aqui nem em Marte.

TOURO 21-4 a 20-5

Buscar prazer e satisfação é legítimo e importante, mas não quando o tempo inteiro se dedica a isso. Há outras formas mais sofisticadas de aproveitar as delícias da vida, que nem sempre têm cara de prazer.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Preserve uma visão positiva, mas não necessariamente piegas ou superficial. A atitude positiva se refere à visão interior da alma, que percebe todos os que eventualmente atravancam seu caminho como gente que passara.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Procure tomar a corajosa atitude de não valorizar o sentimento de culpa, mas de atrever-se a continuar tomando as atitudes que seu coração indicar sem questioná-las tanto, nem tampouco deter-se a remoer remorsos.

LEÃO 22-7 a 22-8

Nunca abra mão da liberdade de escolher. Porém, entenda que para escolher você terá de resolver dilemas às vezes tão complexos que pareceria melhor que eles não existissem. Porém, sem dilemas não haveria liberdade.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Em certos momentos a alma parece pisar em ovos de tão inadequada que se sente. Porém, isso passa, você já experimentou essa sensação e sabe que ela não reflete necessariamente a verdade do que acontece.

LIBRA 23-9 a 22-10

As agressões podem ser perdoadas e isso vai facilitar muito as coisas. Acontece que, em muitos casos, as pessoas tomam atitudes agressivas, mas não revelam através delas a verdadeira natureza de suas almas.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Aceite amorosamente a possibilidade de suas sugestões e ideias não serem as melhores para o momento. Saiba recuar e dar espaço para outras pessoas se manifestarem e expressarem seus talentos e virtudes.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Para agir com transparência e honestidade, todas as pessoas deveriam revelar suas verdadeiras intenções e os interesses que buscam satisfazer em vez de se fingir de desapegadas e desinteressadas o tempo inteiro.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

O mundo será como idealizado a partir do momento em que as pessoas percebam mais o que elas têm em comum do que aquilo que as diferencia. Então elas cuidarão umas das outras como cuidariam de si mesmas.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A desconfiança é terrível, porque faz com que a alma não consiga perceber nada, ainda que ao seu redor aconteçam verdadeiros milagres. Desconfiar é, no fundo, promover ativamente para que aconteça o pior.

PEIXES 20-2 a 20-3

Resolver conflitos desinteressadamente é uma necessidade que não deve ser contaminada com ideias interesseiras. Ou seja, se você resolve conflitos esperando recompensa, isso não fará você evoluir, mas atrasar-se no caminho.