Pênis de uma girafa de Lego é roubado mais uma vez na Alemanha

O falo do animal montado com Lego pertence a um modelo de seis metros de altura que fica do lado de fora da entrada do Legoland Discovery Centre, na praça Potsdamer, desde 2007.

"É um suvenir popular", disse uma porta-voz do centro nesta terça-feira. "Já foi roubado quatro vezes até agora..."

O pênis é feito de 15 mil peças de Lego e levará cerca de uma semana para ser restaurado, com um custo de 3 mil euros (4.300 dólares), disse a porta-voz.

O centro está montando agora uma construção de metal para proteger os órgãos genitais da girafa.

(Reportagem de Caroline Copley)