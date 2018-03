Penélope Cruz pode ter tido ataque de nervos em avião

A atriz Penélope Cruz sofreu um ataque de nervos no dia 28 de junho durante um vôo da companhia Continental de Nova York para Barcelona que obrigou a aeronave a retornar ao Aeroporto de Newark, segundo fontes reportaram à mídia internacional. Um representante da atriz que não quis se identificar negou o caso ao jornal New York Post. "Não houve nenhum ataque de pânico. Penélope Cruz foi informada de que o vôo atrasaria quatro horas e ela decidiu descer do avião", explicou o representante da protagonista do último filme de Pedro Almodóvar, Volver, ao jornal nova-iorquino. A testemunha - um passageiro que estava no mesmo vôo que a estrela - afirmou que ela sofreu uma crise de nervos quando o aparelho começou a andar pela pista para preparar a decolagem. O ataque foi tão sério que o piloto do avião se viu obrigado a frear, enquanto o resto da tripulação tentava acalmar a atriz, que resolveu descer da aeronave. O resto dos passageiros teve de esperar algumas horas para que o vôo descolasse. Penélope viajava com os atores Javier Bardem e Scarlett Johansson para Barcelona, onde iniciaria as filmagens do novo longa do diretor nova-iorquino Woody Allen.