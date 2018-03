Penélope Cruz e Javier Bardem, em Fernando de Noronha

O novo par romântico do mundo das celebridades, os atores Javier Bardem e Penélope Cruz, estão em férias na ilha brasileira de Fernando de Noronha. Primeiro eles desembarcaram no Recife e de lá partiram para a ilha. O namoro dos atores foi descoberto em outubro passado, quando a revista espanhola publicou fotos dos dois juntos nas ilhas Maldivas. Agora eles escolheram Fernando de Noronha por ser o destino turístico mais protegido do Brasil, onde desembarcam apenas 120 pessoas por dia, atingindo um máximo de 420 turistas, numa ilha que tem apenas 2 mil habitantes. No momento Javier Bardem tem dois filmes em cartaz nas telas brasileiras: O Amor nos Tempos do Cólera, adaptação do célebre romance de Gabriel García Márquez e Sombras de Goya, de Milos Forman.