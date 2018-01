Penélope Cruz é eleita 'mais sexy' do mundo por revista 'Esquire'

A atriz espanhola Penélope Cruz foi eleita neste ano a "mulher mais sexy" pela Esquire, anunciou a revista masculina nesta segunda-feira.

Penélope, de 40 anos, assume o lugar ocupado no ano passado pela atriz norte-americana Scarlett Johansson na eleição dos editores da revista.

A espanhola, cujo último filme foi o suspense de 2013 O Conselheiro do Crime, de Ridley Scott, em que atua ao lado do marido, Javier Bardem, vai estar nas telas em breve no drama em espanhol Ma Ma, e atualmente está em produção na comédia Grimsby, de Sacha Baron Cohen.

Ganhadora do Oscar de atriz coadjuvante por sua atuação no longa de Wooddy Allen Vicky Cristina Barcelona, a atriz nascida em Madri disse à revista que não se sente mais atraída como antes por papéis dramáticos.

"Eu tinha atração por drama", disse Penélope à revista. "A maioria de nós tem isso, especialmente se você é um artista - você se sente tentado a explorar a escuridão. Eu não poderia estar menor interessada agora."

Penélope e Bardem, de 45 anos, têm dois filhos. Ela ganhou fama internacional em 2001 com papéis nos filmes de Hollywood Vanilla Sky e Profissão de Risco. A atriz frequentemente também colabora com o aclamado cineasta espanhol Pedro Almodóvar, que considera Penélope uma musa. Ela, por sua vez, disse à Esquire que o diretor de Fale com Ela é sua "maior fonte de inspiração".

A atriz norte-americana Mila Kunis, a cantora nascida em Barbados Rihanna e a atriz sul-africana Charlize Theron estão entre ganhadores recentes do prêmio de mais sexy da Esquire.