Penélope Cruz é eleita a mais bem-vestida do Oscar Pelo menos no tapete vermelho, só dá Penélope Cruz. Em uma lista elaborada pela revista Entertainment Weekly, a atriz espanhola aparece como a mais bem vestida de todas as cerimônias do Oscar desde 1990. O título se deve à sua aparição com um vestido de Versace na premiação de 2007, quando foi indicada pela primeira vez a melhor atriz, por ?Volver?.