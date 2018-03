Penélope Cruz e Bono são fotografados de mãos dadas

A atriz espanhola Penélope Cruz e o cantor do U2, Bono, aparecem de mãos dadas em fotografias realizadas no litoral francês e publicadas nesta sexta, 27, pelos tablóides britânicos, que especulam sobre a formação de um novo casal no mundo das celebridades. Casado há 24 anos com Ali Hewson, que foi sua namorada nos tempos de escola, Bono foi fotografado esta semana na saída do clube 55, no porto de Saint-Tropez, de mãos dadas com Penélope Cruz. Os dois estavam acompanhados pela modelo Helena Christensen. "Bono e Penélope pareciam ter muita intimidade. Quando entraram juntos no carro, Penélope olhou para ele fascinada", afirmou uma testemunha citada hoje por vários tablóides britânicos. Os dois também foram vistos de mãos dadas após uma outra festa no clube francês VIP Room que terminou às 4h. Bono e Penélope saíram do local no mesmo carro. Penélope, de 33 anos, descreveu o músico, de 47 anos, como seu "herói", por causa da devoção de Bono às causas solidárias. "Ele é tão poderoso, e ao mesmo tempo tão humano. Ver como dedica todo o seu tempo e seus esforços é algo admirável. Está mudando o mundo", afirmou a atriz, citada pelo Sun e pelo Daily Mirror. Bono é um ativista político especialmente comprometido com a causa humanitária na África. Casado e com quatro filhos, seu casamento com Ali foi qualificado durante anos como um dos mais consistentes do mundo do show business.