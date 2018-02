Pelos poderes do Blush

Eles são capazes de transformar uma simples mortal em uma heroína, fazem com que a auto estima se eleve à enésima potência e tornam invencíveis quem os encontra. Superpoderes? Não. Quem nunca experimentou os efeitos de um bom "banho de make up", não sabe do que a maquiagem é capaz. E o que acontece quando os super-heróis da maquiagem se unem aos super-heróis dos quadrinhos? "Acontece um casamento perfeito. Descobri que as grifes de roupas e maquiagem fazem edições limitadas, exatamente como nas HQs. São verdadeiras peças de colecionadores. Aprendi a "arte de comprar" e de caçar estas preciosidades com minha mulher, Carla. Antes disso, não gostava de moda, mas desde então, tudo mudou e hoje me divirto com isso. Aprendi a ver este universo com um outro olhar."

A resposta não seria tão surpreendente caso não viesse de ninguém menos que Jim Lee. Ele não sabe muito de maquiagem, mas entende tudo de traços precisos e combinação de cores. Mago dos quadrinhos e um dos maiores cartunistas do mundo, está à frente da lendária DC Comics e é responsável por dar vida a personagens icônicos da cultura pop. Sabe tudo sobre Batman, Wolverine, mas anda mesmo caindo de amores pela Mulher Maravilha desde que a DC Comics se uniu à M.A.C para criar em parceria a linha Wonder Woman.

Lançada recentemente, a coleção trouxe para o mundo do make up as cores e os conceitos do universo da Mulher Maravilha. Até aí, pode parecer apenas um "fenômeno" reduzido ao nicho da beleza e dos quadrinhos. Notável é que em tempos de "tudo é possível" na moda e nas tendências, as cores pop art dos quadrinhos não poderiam cair melhor nos rostos e mentes das garotas e mulheres em busca de um visual maravilhoso. Prova de que a maquiagem deixou de ser "item acessório" para se tornar, muitas vezes, o "punch" de um visual.

"É muitas vezes na cor dos olhos ou da boca que uma mulher passa o recado de quem é. A Mulher Maravilha sempre foi o símbolo da emancipação feminina, do poder por meio da beleza, do amor, da paz, da igualdade entre os sexos. Ela não é mais do que o símbolo da própria mulher moderna", comenta Lee. "Ela é atemporal e necessária. Não apenas para as mulheres, mas para todos que precisam ser lembrados de que ter uma atitude heroica nunca vai sair de moda."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Talvez seja por isso que, mesmo antes de chegar às lojas da M.A.C em todo o mundo, a Wonder Woman já era assunto de fóruns de beleza e ganhava status de itens de colecionador. Exatamente como as edições especiais do Batman, X-Men, Mulher Maravilha. Sim, para os menos afeitos ao universo dos cartoons, vale lembrar que as histórias da amazona que ganhou o mundo nos anos 70 é publicada mensalmente no mundo todo.

Por falar em anos 70, é exatamente este ar de "frescor setentista" que tem inspirado a moda e a beleza contemporâneas. "Não é por acaso que a M.A.C criou esta coleção. Batons, sombras azul royal, fúcsia, glitter, máscaras para os cílios verde, azul, roxo... Pense em um comercial de xampu de 1972, pense em Cheryl Tiegs ou Farrah Fawcett... Havia nos anos 70 esta ideia de "mulher moderna", um conceito minimalista que produz grandes efeitos. Hoje o conceito é um rosto lavado, nude, com produtos que "esculpem" o formato combinados com toques de cores de pop art e tons suaves. É por esta combinação que a Wonder Woman é a síntese da mulher moderna", diz Gordon Spinet, vice-presidente e make-up artist internacional da M.A.C. "Ela usa maquiagem, mas a maquiagem jamais a usa."