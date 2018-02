Pelo oitavo ano, Sharapova é a mulher esportista mais bem paga--Forbes

Sharapova, de 25 anos, é uma das sete tenistas classificadas entre as 10 esportistas com mais ganhos. Ela recebeu cerca de 27,1 milhões de dólares de julho de 2011 a julho de 2012, tendo a maior parte vindo de eventos fora das quadras.

Esse valor ficou 47 por cento acima do obtido por sua rival mais próxima, a chinesa Li Na, que venceu o Aberto da França em 2011 e, assim, conseguiu mais do que dobrar sua renda, passando de 8 milhões no levantamento do ano passado para 18,4 milhões de dólares neste ano.

A seguir aparecem na lista a ex-tenista número 1 do mundo Serena Williams (Estados Unidos), com 16,3 milhões de dólares, Caroline Wozniacki (Dinamarca), com 13,7 milhões, e a piloto norte-americana Danica Patrick, do Nascar, com 13 milhões de dólares.

As outras tenistas na lista das 10 mais são a atual número 1 do mundo, Victoria Azarenka (Belarus), com 9,7 milhões de dólares, Ana Ivanovic (Sérvia), com 7,2 milhões, e Agnieszka Radwanska (Polônia), com 6,9 milhões de dólares.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A campeã olímpica de patinação artística Kim Yu-na (Coreia do Sul) ficou em sétimo lugar, com 9 milhões de dólares, e a golfista número 1 do mundo, Yani Tseng (Taiwan), em décimo, com 6,1 milhões de dólares.

(Reportagem de Frank Pingue, em Toronto)