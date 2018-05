Pelo bolso do público

Com o declínio vertiginoso das grandes gravadoras, artistas ainda tateiam um mercado obscuro e as maneiras de comercializar música atualmente. Tentando encontrar meios criativos de colocar seus discos na praça, recentemente o trio formado por Kiko Dinucci, Juçara Marçal e Thiago França lançou seu projeto Metá Metá no aplicativo Bagagem. Criolo ofereceu seu fabuloso álbum Nó na Orelha gratuitamente na internet, mas também em CD e em vinil. Agora é a vez do Movimento Elefantes, coletivo formado por dez big bands de São Paulo, que faz show amanhã lançando seu disco financiado pelo público.

Por meio do site Catarse, em aproximadamente dois meses, o coletivo composto por 140 músicos recebeu doações em dinheiro de 77 pessoas e arrecadou R$ 2.502, possibilitando uma prensagem de cerca de 2 mil CDs. Os discos foram batizados de "CDê", com o objetivo de a pessoa escutar, copiar e passar adiante. A ideia do coletivo surgiu como uma continuação do "DVDê" do Movimento Elefantes, lançado em 2009 com a mesma proposta. "Antigamente, quando toda a estrutura girava em torno das gravadoras, o artista que seguia outro caminho era considerado independente. Hoje este termo caducou. Nós somos músicos dependentes uns dos outros, dos parceiros e do público para fazermos a coisa andar. Nós poderíamos lançar o disco apenas na internet, de graça, vamos fazer isso, mas quisemos o formato físico para marcar território e mostrar que todo mundo faz parte dessa corrente, inclusive o público", diz Vinícius Pereira, do Projeto Coisa Fina, uma das integrantes do coletivo.

Na cadeia dos doadores, os benefícios variam de acordo com o valor cedido. Quem doou R$ 10 recebeu o link do disco para baixá-lo em MP3. A partir de R$ 30, o álbum físico; R$ 50, o CD e o DVD; R$ 120, CD, DVD, uma camiseta do coletivo e autógrafo de cada um dos líderes das big bands. Todo o material começa a ser enviado aos doadores pelo correio a partir de depois de amanhã. O projeto de financiamento colaborativo no Catarse vem dando certo para diversos artistas. Quem adotou o mesmo caminho foi a badalada e repetitiva A Banda Mais Bonita da Cidade, que terá seu disco bancado pelo público. Só Oração já levantou mais de R$ 2,5 mil no site.

No caso do Movimento Elefantes, a plataforma de captação de recursos e do lançamento do álbum são dignas de nota e não menos importantes do que toda a qualidade do repertório autoral e criativo apresentado por Projeto Coisa Fina, Projeto Meretrio, Big Band da Santa, Reteté Big Band, Grupo Comboio, Banda Savana, Banda Urbana, Banda Jazzco, Soundscape Big Band e Orquestra HeartBreakers.