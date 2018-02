Pélico e a mentira do barulho

O pai de Robson Pélico costuma contar uma história que desperta simpatia e aponta para um futuro promissor. Quando o garoto tinha 4 anos trancou-se no banheiro e, ao se pendurar na prateleira de perfumes da mãe, acabou quebrando vários frascos. Ante à pergunta preocupada do pai, o menino o tranquilizou: "É tudo mentira do barulho". Pela resposta inusitada e criativa, César Pélico passou a acreditar que estava diante de alguém a se prestar a atenção, como contou visivelmente satisfeito depois do ótimo show do filho no Sesc Pompeia há duas semanas.

Décadas depois, eis que Pélico dá outra reviravolta sobre o ruído, desta vez trocando as guitarras distorcidas do rock de O Último Dia de Um Homem Sem Juízo (2008) pela delicadeza de Que Isso Fique Entre Nós (YB Music), que tem até tuba, clarinete e fagote. Oficialmente, este é seu segundo álbum, já que ele renega e esconde as poucas cópias do primeiro, Melodrama (2003). "Ali é aquela coisa de tentativa e erro de canção", justifica-se. Tanto tentou que conseguiu. Que Isso Fique Entre Nós é que é revelador, com 16 canções, belas, passionais e confessionais.

Raro álbum com tamanho número de faixas aproveitáveis, é resultado de muita burilação de Pélico no estúdio de publicidade de Jesus Sanchez (da banda Los Pirata), onde trabalha há cinco anos. Pélico, que faz outro show no dia 9 no Studio SP, cresceu profissionalmente com Thomas Roth nesse ambiente desde 1996 e depois com Sanchez, que produziu o CD.

Além do produtor, a banda que o acompanha tem outro "Pirata", João Erbetta, que divide as guitarras com Régis Damasceno (Cidadão Instigado), Guilherme Kastrup (percussão), Richard Ribeiro (bateria). O próprio Pélico, além de cantar, toca guitarra, violão, piano e sintetizador. É quase a mesma turma do CD anterior, mas a sonoridade é bem diferente. "Até nas letras do outro disco tinha uma certa psicodelia, eram muito imagéticas e nada muito explícito. Tinha também uma grande quantidade de instrumentos, mas era tudo mais barulhento."

Evitando se repetir, e depois de ouvir muito os americanos Andrew Bird e Lhasa de Sela, Pélico achou que era hora de sair um pouco daquela "roupagem rock". As canções de temas amorosos, naturalmente surgiram mais calmas. Ele que gostava de Nirvana e Pearl Jam no auge do grunge, descobriu Ataulfo Alves com o pai e também acabou se cansando da guitarra distorcida.

Sinceridade. Não Éramos Tão Assim e Recado são duas das canções em que ele mais se expõe, frutos da fase de "atares e desatares" de uma relação amorosa. A faixa-título lembra uma bela balada dos Mutantes. Outras lidam com o tempo e a memória. Levarei traz algo de Marcelo Jeneci, Vamo Tentá e Sete Minutos de Solidão têm um pé no cancioneiro brega.

Aí é que para ele entra a sinceridade e a espontaneidade como elementos diferenciais frente a tantas milhares de canções de amor já feitas. "Diante de um momento tão íntimo se você tratar o assunto com certa arrogância, a canção vai para o vinagre", diz Pélico. "Acho que isso é que difere uma boa canção de uma em que o compositor se preocupa mais com a forma do que com a matéria-prima." Nesse aspecto, ele é bem parecido com o também paulistano Fabio Góes. Bons intérpretes das próprias canções, acessivelmente pops, eles dão o recado com inteligência e elegância.