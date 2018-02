Pelé lança livro contando bastidores do futebol

Grande expoente do futebol brasileiro, Pelé lança nesta quarta-feira, 7, o livro Pelé – A Importância do Futebol. Na publicação, o jogador fala sobre as transformações que aconteceram no esporte a partir dos anos 1950. Ele relembra Copas do Mundo marcantes, além de propor novos caminhos para o mundo da bola.

Vencedor de quatro Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970), Pelé ainda ressalta no livro a influência positiva do futebol no cotidiano de crianças carentes. Considerado “o atleta do século XX”, o jogador viajou o mundo como embaixador do esporte. Suas experiências no cargo também são contadas no livro.

Saraiva Shopping Pátio Paulista. Rua Treze de Maio, 1947. (11) 3141-5250. 7/5, das 18h30 às 20h30.