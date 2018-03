Pele de tambor dos Beatles e vestido de Madonna vão a leilão

Uma pele de tambor dos Beatles com o logotipo do quarteto de Liverpool é um dos destaques de um leilão de objetos relacionados com o mundo do rock e do espetáculo que será realizado na próxima terça-feira em Londres.

Segundo The Fame Bureau, a primeira casa de leilões do mundo especializada nesse tipo de lembranças, o empresário dos Beatles Mal Evans presenteou a pele de tambor a um funcionário encarregado de transportar o equipamento musical do Pink Floyd.

A pele de tambor, que pertenceu durante algum tempo ao baterista dos Beatles Ringo Starr tem um preço estimado de 110 mil euros, segundo a casa de leilões.

No mesmo pregão será oferecido também o vestido original de seda cor de rosa que a cantora Madonna usou no vídeo Material Girl, de 1985.

O vestido, junto à estola branca de pele falsa, duas luvas também de seda e um bracelete de cristal do Reno, têm um preço de 88 mil euros.

Também serão leiloados outros objetos do mundo pop como um violão elétrico Gibson Les Paul Standard de 1956.

The Fame Bureau vendeu recentemente por mais de 250 mil libras (277,5 mil euros) a primeira guitarra à qual Jimi Hendrix ateou fogo em um palco, assim como o primeiro contrato assinado pelos Beatles e o empresário Brian Epstein.