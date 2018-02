Pela 6ª vez, trio cubano Orishas se apresenta em São Paulo

O trio cubano Orishas, que vê sua popularidade crescer em São Paulo desde que lançou ''A lo Cubano'' em 1999, está de volta para única apresentação hoje na Via Funchal. Nesta sexta vez na cidade, além de cantar sucessos dos dez anos de carreira, eles dão ênfase às canções do trabalho mais recente, ''Cosita Buena'', de 2008. "Gostamos de tocar aí porque a receptividade é sempre calorosa e vocês têm bom gosto", diz Ruzzo, que forma o trio com Yotuel e Roldán. Com sua mescla de música tradicional cubana com a batida e o canto falado do hip-hop, o Orishas conquistou não só o Brasil, mas outros países do Hemisfério Norte. Além de São Paulo e Belo Horizonte, desta vez eles se apresentam em outros países da América do Sul pela primeira vez. A cada novo trabalho, eles inserem novidades sonoras, mas a base continua sendo a mesma. "A diferença é que, além de incorporar novos elementos à música, desta vez assumimos o controle total do nosso trabalho. Resolvemos arriscar, e nós mesmos fizemos a produção e todos os arranjos pela primeira vez", diz Ruzzo. Essa inclinação para o pop mais diversificado pode realmente representar um grande risco. No entanto, a intenção, dizem eles, é sempre surpreender a cada disco, mas fiéis às próprias raízes, embora nenhum deles viva em Cuba. O Orishas foi o principal responsável por despertar o interesse internacional sobre a música cubana contemporânea, com suas inovações, ao lado do fenômeno Buena Vista Social Club. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.