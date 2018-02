Pela 2ª vez, SP vai sediar o Festival Nacional de Choro No ano que vem, São Paulo será, pela segunda vez consecutiva, palco de um dos mais importantes, embora recente, eventos da música instrumental brasileira: o 4º Festival Nacional de Choro, de 9 a 17 de fevereiro, no Hotel Fazenda São João, no município de São Pedro. Serão oito dias de imersão total no mais antigo e sofisticado gênero da música popular brasileira, sob o comando dos professores da Escola Portátil de Música e do Instituto Brasileiro do Choro, instituições sediadas no Rio de Janeiro. A Escola Portátil de Música reúne todos os sábados, em seu Núcleo Fixo, na Universidade Federal do Rio, cerca de 600 alunos que recebem formação musical completa, incluindo teoria, prática e história, tendo como base a linguagem instrumental do choro. Uma das mais bem-sucedidas dessas atividades é exatamente o Festival Nacional de Choro, que já teve três edições. É um evento anual, de oito dias de duração, realizado em um hotel-fazenda ou local afastado de grandes centros urbanos, no período de férias escolares, com cursos, oficinas e shows. Para a temporada de 2008 as inscrições podem ser feitas até dia 12 de dezembro na Escola Portátil (21-2242-3597/9266-6050). O festival oferece aos participantes, por uma semana, aulas, oficinas, palestras e shows, tornando-se uma espécie de ''curso intensivo'' de choro. Cada edição reúne uma média de 220 alunos de todo o Brasil, além de músicos do exterior. O Festival é gratuito para os participantes, que pagam apenas taxa de inscrição (R$ 40) e a estadia no hotel. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo