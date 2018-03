Peixonauta representa Brasil nos EUA Animação produzida pela TV Pinguim para o Discovery Kids e exibida também pelo SBT, o Peixonauta foi selecionado pela Divisão de Promoção do Audiovisual do Ministério das Relações Exteriores e pela Embaixada do Brasil em Washington para o Kids World Cinema, mostra de filmes para público infantil, organizada pela Alliance Française de Washington, em parceria com várias embaixadas. A exibição, neste sábado, dia 28, no Goethe-Institut de Washington, será seguida de workshop para as crianças a respeito da série e da cultura do País. Já vendido para 72 países, Peixonauta ganha sua 2ª temporada no Discovery Kids no próximo semestre e um filme longa-metragem em 2013.