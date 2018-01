Peixonauta 2 já está dublado para exportação

A 2ª temporada do Peixonauta mal chegou ao Discovery Kids e já está dublada para o inglês e o francês, rumo à exportação. A 1ª safra foi vendida para mais de 70 países. As versões em outras línguas da 2ª temporada serão oferecidas ao mercado internacional na MipCom, a mais importante feira de TV mundial, de 7 a 10 de outubro, em Cannes, na França. Produtora da série, a TV Pinguim leva também na bagagem versões em inglês de outras séries suas, ainda inéditas aqui: Gemini 8, destinado ao Cartoon, e, acertados já com a Discovery Kids, Peixonáuticos e o 1º episódio de Luna, dublado em inglês britânico em um estúdio bacana em Londres.

A mulher do monge