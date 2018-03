Pegadinhas do SBT transformam atores em vítimas Quem fica revoltado com os sustos dados em desavisados nas pegadinhas do SBT vai sentir um gostinho de vingança a partir da próxima segunda, às 22h45, quando estreia no canal o Amigos da Onça, atração em que um grupo de quatro humoristas passará por situações constrangedoras em um ambiente com câmeras escondidas.