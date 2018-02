Pegadinha atrai 8 mil inscritos para clonagem

desembarca no Brasil à 0 h do dia 27 de outubro, ocupando o espaço do MGM, que sairá de cena. Já no dia seguinte, estreia lá a cultuada série Halt and Cath Fire.É o próprio Marcos Caruso, autor da peça Trair e Coçar, É Só Começar, quem assina o texto da série homônima produzida para o canal Multishow. A direção será dividida entre seu filho, Caetano Caruso, e César Rodrigues. As gravações começam em outubro, com produção da Zola.

Trair e Coçar em sua versão televisiva terá Cacau Protásio como Olímpia, a protagonista. O casal será formado por Cássio Scapin e Márcia Cabrita. Gorete Milagres será a melhor amiga de Olímpia. A ideia é contar com participações especiais, ainda não definidas, a cada episódio.

Antonio Tabet, o Kibe Loko, começa a postar no Twitter imagens do cenário que o aguarda no novo talk-show do canal tbs. O menu será feito de entrevistas com comediantes, incluindo seus companheiros do grupo Porta dos Fundos, como Fábio Porchat.

Telebarraco. O clima pesou, anteontem, nos bastidores de Esse Artista Sou Eu, reality show da Endemol Brasil no SBT, e a emissora não se esquiva: promete exibir em detalhes a tensão que envolveu Christian Chávez e Léo Maia, dentro de algumas semanas.

Telebarraco 2. Christian Chávez se revoltou com a avaliação e as notas do júri, disse que ninguém sabia o que se passava nos bastidores e acusou o concorrente Léo Maia de destratar a equipe, faltando com profissionalismo. Segundo o SBT, não houve agressão física.

Diretor da Comunicação da Globo, Sérgio Valente é nome confirmado pela organização do Festival do Clube de Criação de São Paulo, que vai do dia 20 ao dia 22, na Cinemateca Brasileira, São Paulo.

Outra cena. Antes de se entregarem ao set de O Rebu, novela que termina nesta sexta, na Globo, Cássia Kis Magro e Pablo Sanábio filmaram Boa Sorte, longa de Carolina Jabor que estreia em novembro. Ela faz a médica da clínica onde o personagem dele está internado.