Pedro Saito ganha 1º prêmio do IAB O arquiteto paulistano Pedro Saito foi distinguido na quinta com o 1.º lugar do 10.º Prêmio Jovens Arquitetos do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), na categoria Obra Construída. Participou ainda do 1.º lugar na categoria Projeto e o design gráfico de um livro ganhou menção honrosa na categoria Ensaio Crítico. Em janeiro, o Estado e a revista Wallpaper destacaram seu talento. O projeto vencedor do IAB é de uma residência na praia do Bonete, em uma vila de pescadores de Ilhabela, acessível apenas por barco ou a pé. Saito se destacou já com o trabalho de conclusão de curso na FAU-USP, a estação integrada de metrô Jaguaré.