Pedro Motta lança o livro Temprano O fotógrafo Pedro Motta lança hoje, às 10h30, no Museu Histórico Abílio Barreto de Belo Horizonte, o livro Temprano, com imagens realizadas desde 1997. Por meio das fotografias, tiradas em diversas cidades, o mineiro apresenta coletânea de obras que tratam da relação entre natureza e cidade. A publicação, bilíngue (português/inglês) e com texto de autoria do curador Rodrigo Moura. é um projeto do Edital Conexão Artes Visuais do Ministério da Cultura/Funarte e Petrobrás. Durante o lançamento, ocorrerá mesa-redonda com a presença da artista Júnia Penna, de Pedro Motta e Rodrigo Moura. O Museu Histórico fica na Av. Prudente de Morais, 202.