Pedro Maciel lança obra em pinheiros

A escritora Lygia Fagundes Telles e o dramaturgo Mario Bortolotto participam hoje, às 18h30, de bate-papo com o escritor Pedro Maciel, que lança Retornar Com os Pássaros (Leya, 176 págs., R$ 34,90). O encontro, seguido de sessão de autógrafos, ocorre na unidade de Pinheiros da Livraria da Vila (Rua Fradique Coutinho, 915, telefone 3814-5811). Retornar Com os Pássaros é o terceiro livro de Maciel, elogiado autor de A Hora dos Náufragos (Bertrand Brasil, 2006) e Como Deixei de Ser Deus (Topbooks, 2009).