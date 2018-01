Pedro Lourenço decide fazer desfile online durante a Semana de Moda de Paris

Em vez de desfilar sua nova coleção verão 2014 na passarela da Semana de Moda de Paris, o estilista Pedro Lourenço fará um desfile online em 1º de outubro. O jovem estilista, que conseguiu há pouco a aprovação do Ministério da Cultura para captar, por meio da Lei Rouanet, R$ 2,8 milhões, afirmou que não teve tempo hábil para captar o valor necessário para realizar o evento. Por isso, optou por substituir o desfile (que ocorreria no próximo domingo, dia 29 no Westin Hotel) pela mesma estratégia que já havia realizado, com recursos próprios, na edição passada da semana de moda francesa, quando mostrou sua coleção na sala KCD de Paris, própria para desfiles que são transmitidos online.

Além da demonstração via internet, será organizado um press day, evento para a imprensa especializada em que o estilista mostrará sua coleção para os jornalistas que acompanham a semana. A nova coleção é inspirada em Carmen Miranda e vai trazer looks que remetem aos valores culturais e estéticos da cantora, em 75 peças feitas à mão.

Segundo os mecanismos da lei de isenção fiscal, Lourenço tem como prazo o dia 31 de dezembro para levantar recursos para seu projeto, que ainda conta com um desfile na Paris Fashion Week em março o próximo ano, para mostrar a coleção Outono-Inverno 2014. Além da coleção, o projeto inclui também uma exposição de objetos que integram as duas coleções, além de aulas dadas por Lourenço.