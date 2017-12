Pedro Lourenço apresenta sua nova linha em desfile na SPFW

Pedro Lourenço apresentou na manhã desta quinta-feira, 3, no shopping JK Iguatemi sua nova linha: a coleção capsule, ainda inédita no País, que ocupará as araras com peças prontas para vestir, visando um mercado brasileiro. Seu diferencial é ser mais acessível, funcional e comercial.

Com a top Carol Trentini no casting, o que se viu na passarela foi uma moda festa sofistica, chique, características predominantes no trabalho do jovem estilista. Para a nova linha, Pedro se renova e se dá a oportunidade de explorar novos comprimentos, materiais, mas sobretudo, mostrar todo o lifestyle da marca que, nessa nova proposta, está focada na mulher brasileira.

A coleção trouxe uma estética vintage super feminina, com a cintura marcada valorizando a silhueta, comprimentos midi a longos, que é uma novidade no universo da marca, muito paetê preto - material nunca trabalhado pelo estilista -, além de vinil, bijoux e cintos. Aqui, a influência dos anos 60 é forte. A linha, que veremos nas lojas a partir de agosto é diferente das coleções desfiladas durante a Semana de Moda de Paris. Pedro explica: "A diferença é que a coleção apresentada aos parisienses tem maior investimento em tecnologia e em laboratório e é, na verdade, onde nós desenvolvemos as técnicas que serão usadas na coleção capsule."