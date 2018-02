Pedro Aznar se apresenta em festival de música em SP A ligação do argentino Pedro Aznar com o Brasil vem de longa data. Ele já produziu dois ótimos álbuns do gaúcho Vitor Ramil ("Tambong" e "Longes"), gravou um álbum duplo só com canções brasileiras em 2005 ("Aznar Canta Brasil") e foi gravado por Gal Costa. Músico de rock, ele também homenageou em parte de outro CD duplo, "Quebrado", alguns ídolos do rock que o influenciaram na adolescência. Na apresentação que faz hoje dentro do festival Telefônica Sonidos, Aznar vai mesclar todas as suas facetas, incluindo a de autor de canções de sucesso no circuito latino-americano.