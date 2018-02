Pedro Almodóvar prepara novo filme com Penélope Cruz

O diretor espanhol Pedro Almodóvar afirmou na terça-feira, 4, que já está preparando um novo filme, estrelado pela atriz Penélope Cruz e ao qual o cineasta se dedicará totalmente quando terminar a promoção da adaptação para o teatro de Tudo Sobre Minha Mãe, em Londres. Cruz já aceitou o personagem que o diretor lhe propôs, segundo revelou a própria atriz numa entrevista. Ela confirmou também que vai trabalhar numa versão para o cinema do musical Nine. "Pedro já me contou um pouco da história e do personagem, mas por enquanto não posso dizer nada", afirmou a atriz, que interpretou a freira Rosa em Tudo Sobre Minha Mãe. "Haverá cinco ou seis personagens principais, e um muito importante será o de Penélope. Também atuarão os espanhóis Lluis Homar e Blanca Portillo", explicou Almodóvar numa entrevista coletiva por causa da estréia, na capital britânica, da peça All About My Mother. Lluís Homar foi Manuel Berenguer em Maus Hábitos e Blanca Portillo foi a Agustina de Volver. Almodóvar não quis revelar o título do novo projeto. Mas, por enquanto, ele abandonou a sua idéia de levar à tela um roteiro baseado na história de uma vingança no mundo da cirurgia estética. "Estou mudando de projeto. Terminei o roteiro, mas deixei descansando e comecei a escrever outra obra, com outros personagens", disse Almodóvar. Agora o diretor cuida dos últimos detalhes na adaptação londrina de Tudo Sobre Minha Mãe. E os projetos teatrais não terminam por aí. O filme Mulheres À Beira de Um Ataque de Nervos, segundo o diretor, pode se transformar num musical da Broadway. Ele está conversando com dois adaptadores de teatro. Após trabalhar com o diretor americano Woody Allen, Penélope Cruz deve começar a rodar em novembro a versão cinematográfica do musical Nine. "Estamos trabalhando nisso. Quero muito interpretar um musical", afirmou Penélope. O diretor será o americano Rob Marshall, de Chicago. O filme, do qual poderá participar também o espanhol Javier Bardem, levará ao cinema um musical baseado no filme Oito e Meio do diretor italiano Federico Fellini. Ele narra a história de Guido Contini, um cineasta em plena crise criativa que faz um balanço da sua vida.