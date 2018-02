Pedra na vidraça

ESPECIAL PARA O ESTADO

Os críticos musicais sempre foram execrados por seus erros de avaliação e receberam o silêncio quando acertaram. Raros foram os grandes compositores que responderam. A exceção é Wagner, que ridicularizou o crítico vienense Eduard Hanslick em sua ópera Os Mestres Cantores.

O contrabaixista norte-americano de jazz Chris Dahlgren, 50 anos, atribui aos críticos a culpa pela não aceitação das músicas contemporâneas. É essa ideia que inspira seu CD imaginativo Mystic Maze, ou labirinto místico. Vale a pena escutá-lo, sua música é excelente.

Dahlgren estudou violoncelo clássico em Denver, contrabaixo com Dave Holland e tocou jazz com gente boa como Charles Tolliver, Joe Lovano e Fred Hersch. Nos últimos 20 anos, radicalizou em Manhattan, estudando composição com nomes brilhantes da vanguarda como La Monte Young, Anthony Braxton e Alvin Lucier. Hoje, pratica as músicas improvisadas experimentais, segmento que mistura linguagens eruditas e jazzísticas.

"Há dois tipos de público", diz Dahlgren. "A maioria silenciosa, que se manda (do teatro); e os furiosos, como num show que fiz com Anthony Braxton na Noruega há alguns anos: espectadores que berraram "fuck you". Gosto mais dessas plateias furiosas, pena que hoje estão diminutas." Para fazer Mystic Maze, ele selecionou críticas ofensivas ao compositor húngaro Bela Bartók (1881-1945). "Quis denegrir os críticos que julgaram essa música incrível de modo tão ácido mirando contra eles as próprias palavras." Ao todo, são seis críticas arrasadoras, dos anos 20 do século passado, década mais radical de Bartók. Dahlgren recita trechos à maneira dos poetas beat dos anos 50 e 60 enquanto improvisa com seu quinteto Lexicon.

"Um cão à meia-noite". Seis das 12 faixas entremeiam falas com música. O quinteto compõe-se de Antonis Anissegos no piano; Wurlitzer, sampler e voz; Eric Schaefer na bateria, percussão e voz; Gebhard Ullmann no sax-tenor, soprano e clarineta-baixo; e Christian Weidner no sax-alto. Os textos são do Lexicon of Musical Invective, de Nicholas Slonimsky, dos anos 40, que coleciona pauladas da crítica ao longo da história.

Na faixa-título, Dahlgren recita a crítica do Cincinnati Enquirer de 1928 sobre o concerto para piano. "Ele toca a parte de piano de cor. Como faz isso? Faria diferença se outras notas substituíssem as da partitura?" Em Great Desires of the Modernists, clona a sacada de silabar a música que Steve Reich usou no DVD Three Tales, de 2003. O texto é hilário: "Ele... correu atrás da beleza com martelos e pedaços de pau".

Uma das mais interessantes e atrevidas do ponto de vista musical é Reminiscências Sobre o Quarteto de Cordas n.º 4 de Bartók, em que Alan Dent relembra todos os ruídos possíveis da infância para qualificar os movimentos: "O terceiro começou com um cão uivando à meia-noite". Há duas sessões de Odontologia Sem Dor, com texto do conhecido crítico inglês Percy Scholes comentando o modo de Bartók tocar piano em 1928, no Observer: "Ele toca como um paralelepípedo... com seus dois martelos manejados por suas ferraduras em brasa".

Em O Compositor Passeando pelo Teclado com Suas Botas, Corder, do Musical Quarterly de Nova York em 1915, perde a postura: suas composições consistem de "cachos de notas sem significado, aparentemente representando o compositor passeando pelo teclado com suas botas. Algumas podem ser mais bem tocadas com os cotovelos, outras com a palma da mão. Nenhuma requer os dedos para ser tocada nem os ouvidos para ser escutada... as produções de Bartók são apenas merda". Em Bitter Champagne, Noble, no musical America de 1928, escreve que ouvir o concerto para piano de Bartók é "como tomar 30 litros de champanhe amarga".

Papo radical, música convencional. Curiosamente, e apesar de excelente nível, a música do quinteto Lexicon soa quase o tempo todo agradável, friendly - meio distante do radicalismo das propostas verbais. Abundam motivos musicais swingantes, contrapontos cristalinos e ritmos palatáveis. É quase um pós-bop bem-comportado, em que o agressivo e o experimental estão nas palavras, não na música. Melhor do que prantear um compositor hoje devidamente entronizado entre os grandes seria radicalizar tanto quanto ele em seu tempo. A música de Mystical Maze é compreensível, por isso não dá para desancá-la. No máximo, devemos aplaudi-la.