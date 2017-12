Pedidos antecipados do 7.º <i>Harry Potter</i> batem recorde Ainda faltam 100 dias para Harry Potter subir em sua vassoura voadora novamente, mas o menino bruxo britânico já está fazendo mágica na rede de livrarias Barnes & Noble. A Barnes & Noble Inc. anunciou na quinta-feira, 12, que os pedidos antecipados de Harry Potter and the Deathly Hallows (o título provisório no Brasil é Harry Potter e as Insígnias Mortais), de J. K. Rowling, já superam o marco de 500 mil exemplares, quebrando o recorde de maior número de pedidos antecipados de uma obra na história da rede de livrarias. Deathly Hallows é o sétimo e último livro da série de sucesso que foi transformada em filmes de grande orçamento em Hollywood. Especula-se que J.K. Rowling, que se tornou a primeira escritora bilionária do mundo graças ao sucesso dos livros e filmes Harry Potter, possa ter matado Harry no sétimo livro, mas a confirmação da possível tragédia só virá com a publicação do livro. Harry Potter and the Deathly Hallows chegará às livrarias do Reino Unido e dos EUA em 21 de julho.