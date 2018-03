'Pedido de casamento' de Robbie Williams foi brincadeira--agente

Field estava no estúdio com Williams, de 35 anos, no programa "Kyle and Jackie O", da rádio australiana 2DayFM, em Sydney, para divulgar o novo álbum do cantor, "Reality Killed the Video Star."

A apresentadora Jackie Henderson estava dizendo a Robbie Williams que a cidade de Sydney é famosa por seus pedidos de casamento de celebridades. Então Williams se voltou a Field e disse: "Existe alguém com quem você gostaria de se casar?"

Ela respondeu: "Que saia justa!"

Então Williams disse: "Quer se casar comigo?"

Depois de uma pausa, Ayda Field, de 30 anos, respondeu: "Sim, quero me casar com você."

Indagado se Robbie Williams tinha falado a sério, seu agente em Londres respondeu: "É verdade que ele disse isso, mas foi em tom de brincadeira. Eles não estão noivos."

Um dos artistas europeus de maior sucesso, Robbie Williams ficou famoso como membro da boyband Take That, antes de partir para uma carreira solo bem-sucedida.

Hoje residente em Los Angeles, ele anda afastado do olhar público há alguns anos, desde que, em março de 2007, deixou um centro de reabilitação nos EUA onde fez tratamento contra a dependência de medicamentos.

Seu novo álbum é o primeiro que ele lança em três anos.

