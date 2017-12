Pedaços do Titanic são transformados em relógios de luxo Pedaços de aço e carvão do transatlântico Titanic foram transformados em uma nova linha de relógios de pulso de luxo que afirmam "captar a essência" do lendário que afundou em 1912. A fabricante de relógios de Genebra Romain Jerome descreve sua coleção Titanic-DNA como estando entre as peças mais exclusivas expostas esta semana na Baselworld, a maior feira anual da indústria de relógios e joalheria. "É algo muito luxuoso e inacessível", disse Yvan Arpa, executivo-chefe da empresa, que espera que os relógios de edição limitada atraiam colecionadores e compradores de artigos de luxo. "Muitas pessoas ricas compram relógios incrivelmente complexos sem compreender seu funcionamento, apenas porque querem ter uma história para contar", disse ele. "Estamos oferecendo uma história para elas." O local do naufrágio do Titanic, que chocou-se com um iceberg e afundou no Atlântico norte, em sua primeira viagem do porto inglês de Southampton para Nova York, é protegido há mais de uma década, mas muitos destroços foram levados nas primeiras expedições de mergulho no local. A Romain Jerome disse que comprou um pedaço de 1,5 quilo da quilha do navio recuperado em 1911. O metal foi certificado como autêntico pela empresa que construiu o Titanic, a Harland & Wolff. ´Renascimento´ Para produzir os relógios, que foram postos à venda pela primeira vez em Basiléia por um preço entre US$ 7,8 mil e US$ 173,1 mil, a empresa suíça criou uma liga usando o material do Titanic e aço empregado pela Harland & Wolff na criação de uma réplica do Titanic. Feitos de ouro, platina e aço, os relógios têm mostradores pretos de laca feitos com carvão recuperado do local do naufrágio do Titanic. Arpa disse que a combinação de materiais velhos e novos confere aos relógios um senso de renovação, em lugar de representar um lembrete dos 1,5 mil passageiros que se afogaram no naufrágio. "É uma mensagem de esperança, de renascimento, de que a vida é mais forte que a morte", disse ele em entrevista no estande da Romaine Jerome na feira em Basiléia, onde mais de 2,1 mil fabricantes estão expondo seus produtos. A empresa vai produzir 2.012 relógios para coincidir com o centenário do naufrágio do Titanic, em 2012. Arpa disse que no próximo ano a Romaine Jerome vai lançar uma nova série comemorando outra lenda famosa, mas não revelou qual será. O naufrágio do navio ficou tão famoso que foi tema de um filme, Titanic (1997). Dirigido por James Cameron e estrelado por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, o longa é considerado até hoje a maior bilheteira da história, com US$ 1,8 bilhão de faturamento.