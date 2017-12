Pedaço da Torre Eiffel vai a leilão na França Um pedaço da Torre Eiffel pode despontar dentro de sua casa como faz no horizonte de Paris se você tiver espaço e dinheiro suficientes para isso. A Drouot, uma casa francesa de leilões, venderá uma peça de 700 quilos e 4,5 metros tirada da antiga escada da torre, que costumava ligar o segundo ao terceiro andar da famosa estrutura. Esse pedaço da escada foi desmontado em 1983, ano da instalação de elevadores. A escadaria original foi dividida em 20 pedaços menores, depois vendidos para museus e colecionadores particulares. A peça a ser leiloada pela Drouot no dia 19 novembro é um desses segmentos. A Torre Eiffel marca o horizonte de Paris desde sua construção, em 1889. A previsão é de que a peça a ser leiloada alcance um preço de 30 mil euros, afirmou David Nordmann, cuja agência ficou encarregada de organizar o leilão. "Trata-se de um pedaço real da Torre Eiffel, com o mesmo trabalho manual, uma peça bastante original", afirmou. "Se alguém quiser ter uma parte da escada da Torre Eiffel dentro de casa. Adianto a você que a peça é bastante bonita."