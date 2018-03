Peças teatrais vão celebrar centenário de Chico Xavier

O segmento cresce e, com ele, surge uma trupe à qual não faltam histórias para contar. Sem a ajuda de leis de incentivo, as companhias viajam o Brasil com o que chamam de ?peças transcendentais?, nome adotado para evitar a ideia de pregação. Em coro, atores apontam como objetivo levar mensagens positivas não necessariamente para seguidores do espiritismo. "Teatro é teatro, o que muda é o gênero", fala a atriz e diretora da Rama Kriya, Lucienne Cunha. "São reflexões de esperança, não é para definir religião", diz Marco Nicolatto, fundador da companhia Operários do Palco.

Para 2010, Lucienne prepara a estreia de "O Advogado de Deus", texto de Zibia (que teria sido escrito pelo espírito Lucius), uma nova adaptação de "Renúncia", de Chico (pelo espírito Emmanuel), e mais uma temporada de "E o Amor Venceu", também de Zibia.

Já os Operários, grupo fundado em 2002 depois de Nicolatto abandonar seu trabalho como ator na Globo, estreia espetáculo em março. No início do segundo semestre, chega ao palco "Sob as Mãos da Misericórdia", além das reestreias de "A Força da Bondade" e "O Amor Jamais Te Esquece", todas de André Luiz Ruiz. Juntas, as duas últimas já receberam mais de 20 mil espectadores. "Ao contrário do que fazia na televisão, falo de coisas que me inquietam", diz o ator, que atuou nas novelas "Torre de Babel" (1998) e "Anjo Mau" (1997).

Trabalhando com peças espíritas há dez anos, Cristiane Natale, produtora e administradora do Teatro do Corinthians, anuncia para janeiro a estreia de "Lembranças de Outras Vidas", de Rita Foelker, e a reestreia de "Paulo e Estevão", de Chico Xavier, há sete anos em cartaz. Em abril, também garante a retomada de "E a Vida Continua", igualmente de Xavier. Outro texto de Zibia, "Ninguém é de Ninguém", que estreou neste ano com o grupo Beleza Pura de Teatro, volta a cumprir temporada em março. " As informações são do Jornal da Tarde.