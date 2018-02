Peças infantis para todos os gostos

Férias!!! Com o fim das aulas é hora de sair de casa com a garotada. Também é o momento de aproveitar os últimos dias de vários espetáculos. Tem o ótimo teatro de sombras Biliri e o Pote Vazio, sobre a lenda chinesa que fala da importância da verdade. A premiada Terrema, em parceira com a Banda Mirim e a Bendita Trupe. O teatro de sombras de A Flauta Mágica, de Fernando Anhê, com trilha sonora do maestro Jamil Maluf. E outros bons espetáculos. Confira algumas dicas que o Divirta-se separou e aproveite: