PEÇAS DE PAVAROTTI SERÃO LEILOADAS No dia 6 de dezembro, quadros e objetos pessoais de Luciano Pavarotti serão leiloados em Paris. A renda será destinada ao auxílio de jovens cantores líricos atendidos pela fundação que leva o nome do tenor italiano. Segundo o jornal francês Le Figaro, a decisão foi da segunda mulher de Pavarotti, Nicoletta Mantovani, que espera arrecadar de R$ 3,6 milhões a R$ 4,8 milhões. Entre os quadros disponíveis estão uma aquarela de Marc Chagall e um desenho de Giorgio de Chirico. Antes da venda, os 250 objetos serão expostos em Paris, Londres e Nova York, onde uma segunda rodada do leilão deve acontecer. / ANSA