Peças de Liz Taylor e de Wayne à venda Um conjunto de joias que pertencia à atriz Elizabeth Taylor, estrela de Hollywood morta em março deste ano, vai ser leiloado pela casa Christie"s de Nova York nos dias 13 e 14 de dezembro. As peças, entre elas, as que ganhou de presente de seus amores Richard Burton e Mike Todd, estão avaliadas em cerca de US$ 30 milhões. Antes disso, a partir do próximo dia 16, vários objetos pessoais do ator John Wayne, morto em 1979, serão leiloados, entre eles, o Globo de Ouro que ele recebeu pelo filme Bravura Indômita. O leilão ocorrerá, primeiro, entre os dias 16 e 18 em Dallas, e depois, em Nova York e em Los Angeles. / AP e EFE