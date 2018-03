Peças de Andy Warhol e Mick Jagger são leiloadas em evento contra a Aids em Paris

PARIS - Um evento beneficente organizado pela amFar - Fundação para a Pesquisa sobre a Aids -, leiloou na noite de domingo, 3, obras e peças de artistas como Andy Warhol, na presença de dezenas de personalidades do mundo da cultura que se encontram em Paris para acompanhar a semana de Moda.

Dez serigrafias assinadas por Andy Warhol e Mick Jagger em 1975, e uma foto do encontro entre David Bowie e Elizabeth Taylor em Los Angeles em 1974, foram alguns dos artigos leiloados durante o evento, informou a amfAR em comunicado.

Adrien Brody, Naomi Campbell, Jennifer Garner, Donatella Versace, Elie Saab e Andrés Velencoso foram alguns dos presentes a uma festa que foi realizada no The Peninsula Paris, um luxuoso hotel da capital francesa situado a dois passos do Arco do Triunfo.

Outra exclusiva peça leiloada foi uma fotografia assinada por Willy Rizzo, que capturou um jovem Yves Saint Laurent junto a uma coleção de alta costura de Christian Dior 1960-1961, e uma edição limitada de 23 imagens tiradas no lendário clube noturno Studio 54 de Nova York.

A cantora alemã Ute Lemper fechou a noite com a interpretação ao vivo de Amsterdã, Avec Le Temps, Die Moritat von Mackie Messer e Lola.

A amfAR, que desde 1985 investiu US$ 450 milhões em programas e outorgou mais de 3,3 mil bolsas de estudos a equipes de pesquisa, celebra uma festa beneficente anual contra a Aids em Cannes aproveitando o grande número de personalidades que durante as mesmas datas comparecem ao festival de cinema da cidade.